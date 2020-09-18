Как носил бы бабочку жираф? В сети разгорелся новый спор



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Всего за 3 дня его задачка с жирафами собрала почти 10 тысяч лайков и более 400 комментариев

Забудьте про споры о цвете того самого платья, мысли о том, как собаки носили бы штаны, и другие вопросы, которые заставляют людей не спать ночами. Ведь появился новый повод помериться своими аргументами — как жираф носил бы бабочку? Отложим в сторону сомнения о том, стал ли бы он вообще ее надевать, ведь мы так и не узнаем отношения зверя к этому предмету гардероба. Вопрос не в том, стал бы он ее носить, а в том как бы он это делал.

Как рассказал пользователь под ником SortaBad, который и задался этим вопросом, идея пришла к нему в магазине:

Я увидел манекен без головы, и по какой-то причине у него была очень длинная шея. И я не знаю почему, но бабочка была надета очень высоко. Намного выше, чем ее бы носил человек, как будто ее прицепил туда ленивый работник.

Тогда SortaBad подумал о том, как бы носил бабочку обладатель действительно длинной шеи — жираф. Парень запостил свой вопрос в сети, но никак не ожидал той реакции, которая на него обрушилась, сообщает HuffPost.

Всего за 3 дня его задачка с жирафами собрала почти 10 тысяч лайков и более 400 комментариев.

Сам SortaBad, который и начал спор про бабочки на жирафе, считает, что ношение аксессуара наверху шеи выглядит лучше, но правильнее будет носить ее внизу, на воротнике рубашки.

А вы за какой вариант в этой битве за жирафную бабочку?

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