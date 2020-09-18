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    Курьез

    «Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях

    • Розсилка
    «Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях

    Фото самых опасных нарушителей сна и покоя мы собрали для вас в этом материале

    Несмотря на всю свою обаятельность, коты — еще те шерстяные засранцы, за которыми нужен глаз да глаз. В этом пользователей Twitter в очередной раз убедила девушка под ником stone_bramble, опубликовав целый тред о котах-преступниках, которые признались (не без помощи хозяев, конечно) в своих проделках.

    Начиная от обидчиков псов и заканчивая любителями погрызть цветы — фото самых опасных нарушителей сна и покоя мы собрали для вас в этом материале.

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    «Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях
    «Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях
    «Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях
    «Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях
    «Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях
    «Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях
    «Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях
    «Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях
    «Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях
    «Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях
    «Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях
    «Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях
    «Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях
    «Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях
    «Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото
    фотография кот животные
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