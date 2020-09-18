«Понять и простить»: курьезные фото котиков, признавшихся в своих преступлениях



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Фото самых опасных нарушителей сна и покоя мы собрали для вас в этом материале

Несмотря на всю свою обаятельность, коты — еще те шерстяные засранцы, за которыми нужен глаз да глаз. В этом пользователей Twitter в очередной раз убедила девушка под ником stone_bramble, опубликовав целый тред о котах-преступниках, которые признались (не без помощи хозяев, конечно) в своих проделках.

Начиная от обидчиков псов и заканчивая любителями погрызть цветы — фото самых опасных нарушителей сна и покоя мы собрали для вас в этом материале.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.