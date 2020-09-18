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    Жизнь

    Когда отвернулась удача: у этих мам явно бывали и лучшие дни (фото)

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    Когда отвернулась удача: у этих мам явно бывали и лучшие дни (фото)

    Собрали несколько эпичных провалов мам, многим из которых точно не помешает крепкий и долгий сон

    Материнство — это далеко не только радостные моменты со своим ребенком, но и тяжелая работа, с которой не всегда удается справиться. Часто мозг мам настолько утомлен горой домашних, а порой и рабочих дел и постоянным недосыпом, что они легко начинают забывать и путать элементарные вещи, оставлять детей без присмотра или случайно ломать их вещи.

    Мы собрали несколько эпичных провалов мам, многим из которых точно не помешает крепкий и долгий сон, ну, а некоторым просто немного не повезло.

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    Когда отвернулась удача: у этих мам явно бывали и лучшие дни (фото)
    Когда отвернулась удача: у этих мам явно бывали и лучшие дни (фото)
    Когда отвернулась удача: у этих мам явно бывали и лучшие дни (фото)
    Когда отвернулась удача: у этих мам явно бывали и лучшие дни (фото)
    Когда отвернулась удача: у этих мам явно бывали и лучшие дни (фото)
    Когда отвернулась удача: у этих мам явно бывали и лучшие дни (фото)
    Когда отвернулась удача: у этих мам явно бывали и лучшие дни (фото)
    Когда отвернулась удача: у этих мам явно бывали и лучшие дни (фото)

    «Эта мама случайно сделала своему ребенку заплесневелый бутерброд», «А эта мама постирала карту социального страхования своего сына», «Эта мама собрала ребенку обед в пакетик, в котором лежали зубы», «Эта горе-мама вдребезги разбила планшет сына, забыв его на крыше автомобиля», «Эта мама оставила свою дочь, «вооруженную» маркерами наедине со светлым креслом», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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