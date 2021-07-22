Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности

Обратите внимание на задний план

Чаще всего смешные фотографии получаются случайно. Причем весь юмор прячется далеко не на переднем плане. В подборке ниже — 15 кадров, которые точно рассмешат, стоит увидеть, кто на них «притаился».

«Представляю вам моего друга Дерека, которому в прошлом году во время работы над Invictus Games испортил фотографию сам принц Гарри», «Во время бранча хотел сделать фотографию моей девушки, как тут...», «Все внимание на пучок!», «Моя дочь — профессионал, когда речь идет о том, чтобы испортить чью-то фотографию», «Во время свадебной фотосессии в парке нас посетила дружная семья енотов! Они заглянули на несколько минут, а затем все вместе ушли», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.