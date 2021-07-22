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    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности

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    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности

    Обратите внимание на задний план

    Чаще всего смешные фотографии получаются случайно. Причем весь юмор прячется далеко не на переднем плане. В подборке ниже — 15 кадров, которые точно рассмешат, стоит увидеть, кто на них «притаился».

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    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности
    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности
    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности
    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности
    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности
    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности
    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности
    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности
    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности
    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности
    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности
    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности
    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности
    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности
    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности

    «Представляю вам моего друга Дерека, которому в прошлом году во время работы над Invictus Games испортил фотографию сам принц Гарри», «Во время бранча хотел сделать фотографию моей девушки, как тут...», «Все внимание на пучок!», «Моя дочь — профессионал, когда речь идет о том, чтобы испортить чью-то фотографию», «Во время свадебной фотосессии в парке нас посетила дружная семья енотов! Они заглянули на несколько минут, а затем все вместе ушли», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

    Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка курьезных фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности