  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)

    Приходится менять гардероб, потому что в любимом леопардовом костюмчике ты выглядишь именно так…

    А было бы неплохо по крайней мере приблизиться к этим зверькам хотя бы по периоду вынашивания потомства . Беременность у этих зверьков длится всего 30 дней. Неплохо, не так ли? Намно-о-ого меньше повезло в этом деле слонихам. Они ждут потомство от 20 до 22 месяцев. Бедняжечки…

    Сегодня в нашей подборке вы увидите будущих мамочек-сестриц наших меньших — и тех, которые перенесут все быстро и безболезненно, и тех, кто завидовал бы людям, умей животные это делать!

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)
    Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

    Читайте также: Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото
    Теги: фотография курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies