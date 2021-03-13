Как выглядят будущие мамы из мира животных в ожидании потомства (фото)

Приходится менять гардероб, потому что в любимом леопардовом костюмчике ты выглядишь именно так…

А было бы неплохо по крайней мере приблизиться к этим зверькам хотя бы по периоду вынашивания потомства . Беременность у этих зверьков длится всего 30 дней. Неплохо, не так ли? Намно-о-ого меньше повезло в этом деле слонихам. Они ждут потомство от 20 до 22 месяцев. Бедняжечки…

Сегодня в нашей подборке вы увидите будущих мамочек-сестриц наших меньших — и тех, которые перенесут все быстро и безболезненно, и тех, кто завидовал бы людям, умей животные это делать!

Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.