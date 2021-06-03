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    Какую детскую подготовила для сына молоденькая жена Виктора Павлика (фото)

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    Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова - Какую детскую подготовила для сына молоденькая жена Виктора Павлика (фото)
    Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова
    instagram.com/repyahovakate

    На одном из фото звезда позирует рядом с колыбелькой для малыша

    Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно отпраздновала с ним первую годовщину брака, уже совсем скоро впервые станет мамой и подарит певцу сыночка. Пара вовсю готовится к радостному событию - к примеру, девушка уже подготовила комнату для малыша.

    Как выглядит детская долгожданного сына, Екатерина показала у себя в Instagram. Комнату будущая мама оформила в светлых тонах - белом, бежевом, кофейном.

    На одном из фото Репяхова позирует рядом с колыбелькой для малыша. Она одета в белое платье миди, подчеркивающее ее внушительный животик.

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    Какую детскую подготовила для сына молоденькая жена Виктора Павлика (фото)
    Какую детскую подготовила для сына молоденькая жена Виктора Павлика (фото)
    Какую детскую подготовила для сына молоденькая жена Виктора Павлика (фото)
    Какую детскую подготовила для сына молоденькая жена Виктора Павлика (фото)
    instagram.com/repyahovakate

    «История выбора мебели для Мишутки. Изначально думала покупать итальянскую мебель, которая намного дороже, чем наша (украинская). После того, как поездила сравнила, поняла, что нет никакого смысла переплачивать в три раза больше. Качество идеальное и цена дешевле. Реально им нет равных. Цена- качество. Мы довольны безумно. Как видите на фото у нас и шкаф, и пеленатор, и кроватка», - поделилась девушка.

    Подписчикам очень понравилась детская, о чем они сообщили в комментариях.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Какую детскую подготовила для сына молоденькая жена Виктора Павлика (фото)