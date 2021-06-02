Зарабатывают миллионы, кривляясь на камеру: ТОП-5 самых богатых тиктокеров (фото)

Для статистики использовались данные, предложенные самими звездами

Платформа появилась всего четыре года назад, но уже успела создать собственных знаменитостей, которые теперь купаются в роскоши. Журнал Forbes оценивает новых блогеров как серьезных игроков, поэтому и составил рейтинг самых богатых из них.

Для статистики использовались данные, предложенные самими звездами, их менеджерами, агентами, маркетологами и инвесторами.

Эддисон Рей — 5 млн долларов

Многие самые богатые и популярные звезды "Тиктока" успели заработать свои первые миллионы, не достигнув американского совершеннолетия. Среди них больше всего выделяется 20-летняя Эддисон Рэй, которая спокойно получает за свои ролики пять миллионов долларов в год. Девушке удалось стать самым дорогим тиктокером на платформе, заполучив 80,5 млн подписчиков и 5,2 млрд лайков в копилку. Эддисон не попала в танцевальную команду своего колледжа, поэтому начала танцевать одна на камеру. Теперь девушка дружит с семейством Кардашьян и занимается косметикой собственного бренда.

Чарли Д'Амелио — 4 млн долларов

За два года танцев в "Тиктоке" Чарли смогла покорить сердца 115,9 млн подписчиков, став самым крупным блогером платформы. Для фанатов девушка снимает зажигательные пляски и советы из бьюти-сферы, получая в год за свои старания четыре миллиона долларов. Сейчас Чарли переехала в Лос-Анджелес, где общается с различными знаменитостями и ходит по популярным телешоу, например на The Tonight Show с Джимми Фэллоном, пишет The Sun.

Дикси Д'Амелио — 2,9 млн долларов

19-летняя Дикси решила последовать примеру младшей сестры Чарли и стала выкладывать ролики в "Тиктоке". Популярность сестры помогла ей стать известной, и из-за их общих проектов на девушку быстро подписалось 51,9 млн человек. Дикси сотрудничает со знаменитыми брендами одежды и косметики, зарабатывая 2,9 млн долларов в год. Блогерша мечтает стать певицей, поэтому в июне выходит ее первый сингл.

Лорен Грей — 2,6 млн долларов

19-летняя Лорен Грей была одной из первых, кто зарегистрировался в "Тиктоке" и стал его звездой. Блогерша выкладывала ролики с липсинком, забавными зарисовками и косметическими советами. За все старания Лорен получила 52,3 млн фанатов со всего мира, которые приносят ей 2,6 млн долларов в год. Вне "Тиктока" Лорен развивает музыкальную карьеру, на ее счету уже есть семь синглов и несколько совместных треков.

Джош Ричардс — 1,5 миллиона долларов

19-летний Джош Ричардс показал себя успешным бизнесменом, превратив свой тикток в площадку по рекламе и продаже различной продукции. Причем в своих роликах парень обычно играет в гольф и веселится с друзьями. Блогер сотрудничает с крупными брендами вроде Reebok, продает 24,9 млн фанатов собственный мерч и напитки своего бренда. Он даже основал агентство по поиску и продюсированию молодых талантов. В общей сложности его работа приносит ему полтора миллиона долларов в год.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.