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    Мадонна похвасталась 15-летним сыном, который начал носить женские наряды (видео)

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    Мадонна похвасталась 15-летним сыном, который начал носить женские наряды (видео)
    Фото: @madonna

    Что известно о самом богатом человеке в мире

    Приемный сын американской певицы Мадонны и британского кинорежиссера и сценариста Гая Ричи Дэвид Банда попозировал в женском наряде и восхитил пользователей сети. Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте исполнительницы.

    На размещенных в сети кадрах 15-летний Банда прошелся по квартире в шелковом платье цвета слоновой кости бренда Mae Couture с принтом в виде черных букв. Его образ дополнили белые кеды, черные солнцезащитные очки, кольца и браслет. «Уверенность в себе — это все», — подписала Мадонна пост, набравший 118 тысяч лайков.

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    Публикация от Madonna (@madonna)

    Подписчики звезды оценили внешний вид ее сына в комментариях под видео. «О мой бог, я влюблена в него», «Дэвид выглядит сногсшибательно!», «Потрясающе красивый парень!», «Он невероятно привлекательный», «Это очень горячо», — написали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

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    Теги: знаменитости дети шоу-бизнес ЛГБТ новости
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    Мадонна похвасталась 15-летним сыном, который начал носить женские наряды (видео)