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    Первая украиноязычная песня на Billboard. Go_A «дошумелась» до самого престижного чарта в мире

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    Shum группы Go_A стал первой песней на украинском языке в мировом чарте Billboard Фото из открытых источников - Первая украиноязычная песня на Billboard. Go_A «дошумелась» до самого престижного чарта в мире

    Shum группы Go_A стал первой песней на украинском языке в мировом чарте Billboard

    Фото из открытых источников

    Впервые в глобальный чарт попала украиноязычная песня

    Песня «Шум», с которой группа Go_A представляла Украину на конкурсе «Евровидение-2021», попала в чарт Billboard. Об этом сообщается на сайте Billboard.

    Это первая в истории чарта украиноязычная песня. До этого туда попадали только песни украинских музыкантов, выполненные иностранными языками. Композиция сейчас занимает 80-ю строчку.

    Этой новостью сегодня на своей странице поделились музыканты.

    «Кроме того, что песня уже в течение 10 дней возглавляет мировой чарт вирусных хитов в Spotify «Viral 50», теперь Shum имеет еще несколько достижений: дебютировал на 80 месте в популярном рейтинге Billboard global 200 excl. US, занимает 27 место в Hot Dance / Electronic Songs и занимает 12 место в Dance / Electronic Dsgstal Song Sales», – сообщил группа Go_A.

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    Отметим, что чарты Billboard - хит-парады музыкальных релизов различных направлений, формируются Billboard на основе статистических данных о продажах, радиоротации и других параметров в зависимости от характера музыкального чарта. Чарты публикуются в журнале Billboard и на сайте компании. Основными чартами считаются Hot 100 (топ-100 песен и Billboard 200 (топ-200 альбомов).

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Первая украиноязычная песня на Billboard. Go_A «дошумелась» до самого престижного чарта в мире