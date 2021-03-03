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    Когда природа показала человеку, кто на планете хозяин. Подборка впечатляющих фото

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    Когда природа показала человеку, кто на планете хозяин. Подборка впечатляющих фото

    «Дерево поглотило ограждение», - комментируют фото пользователи сети

    Люди часто стоят города, прокладывают дороги и мосты, вырубая при этом леса и выжигая поля. Однако как бы человек не старался оставить свой след на этой планете, у него это вряд ли получится — в конце концов матушка-природа возьмет свое.

    В правоте данного высказывания можно убедиться на примере фотографий из нашего материала, в которых показано превосходство природы над человеком.

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    Когда природа показала человеку, кто на планете хозяин. Подборка впечатляющих фото
    Когда природа показала человеку, кто на планете хозяин. Подборка впечатляющих фото
    Когда природа показала человеку, кто на планете хозяин. Подборка впечатляющих фото
    Когда природа показала человеку, кто на планете хозяин. Подборка впечатляющих фото
    Когда природа показала человеку, кто на планете хозяин. Подборка впечатляющих фото
    Когда природа показала человеку, кто на планете хозяин. Подборка впечатляющих фото
    Когда природа показала человеку, кто на планете хозяин. Подборка впечатляющих фото
    Когда природа показала человеку, кто на планете хозяин. Подборка впечатляющих фото
    Когда природа показала человеку, кто на планете хозяин. Подборка впечатляющих фото
    Когда природа показала человеку, кто на планете хозяин. Подборка впечатляющих фото
    Когда природа показала человеку, кто на планете хозяин. Подборка впечатляющих фото
    Когда природа показала человеку, кто на планете хозяин. Подборка впечатляющих фото

    «Дерево, выросшее по заброшенной башне», «Заброшенная синагога», «Дерево, которое почти поглотило знак», «Его не остановила даже стена», «Я нашел дерево, которое разрушило чью-то надгробную плиту», «Дерево поглотило ограждение», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото мужчин, которые из мистеров «никаких животных в доме» превратились в самых любящих хозяев.

    «Мой отец, который не хотел заводить кота, в своей любимой футболке «лучший кошачий папа на свете», «Мой отец, который «терпит» нашу кошку», «Он говорил, что в его доме ни за что не будет никаких собак», «Мой парень не хотел заводить собаку, а теперь балует ее больше, чем я», ─ комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: фотография шутки курьез
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