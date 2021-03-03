Когда природа показала человеку, кто на планете хозяин. Подборка впечатляющих фото

«Дерево поглотило ограждение», - комментируют фото пользователи сети

Люди часто стоят города, прокладывают дороги и мосты, вырубая при этом леса и выжигая поля. Однако как бы человек не старался оставить свой след на этой планете, у него это вряд ли получится — в конце концов матушка-природа возьмет свое.

В правоте данного высказывания можно убедиться на примере фотографий из нашего материала, в которых показано превосходство природы над человеком.

«Дерево, выросшее по заброшенной башне», «Заброшенная синагога», «Дерево, которое почти поглотило знак», «Его не остановила даже стена», «Я нашел дерево, которое разрушило чью-то надгробную плиту», «Дерево поглотило ограждение», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото мужчин, которые из мистеров «никаких животных в доме» превратились в самых любящих хозяев.

«Мой отец, который не хотел заводить кота, в своей любимой футболке «лучший кошачий папа на свете», «Мой отец, который «терпит» нашу кошку», «Он говорил, что в его доме ни за что не будет никаких собак», «Мой парень не хотел заводить собаку, а теперь балует ее больше, чем я», ─ комментируют фото пользователи сети.