Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото

Никогда не знаешь, где обнаружишь своего кота

Сильнее кошачьего эгоизма и вечного желания полакомиться вкусненьким только любопытство. Оно сгубило немало этих животных, если верить поговоркам. На практике же это зачастую приводит к тому, что после появления в доме котеночка хозяева с удивлением узнают, как же много вокруг потайных местечек.

Скучать с непоседливым и любопытным существом точно не придется, а покой будет возможен в те редкие моменты, когда хвостатый монстр набегался и спит.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.