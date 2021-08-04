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    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото

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    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото

    Никогда не знаешь, где обнаружишь своего кота

    Сильнее кошачьего эгоизма и вечного желания полакомиться вкусненьким только любопытство. Оно сгубило немало этих животных, если верить поговоркам. На практике же это зачастую приводит к тому, что после появления в доме котеночка хозяева с удивлением узнают, как же много вокруг потайных местечек.

    Скучать с непоседливым и любопытным существом точно не придется, а покой будет возможен в те редкие моменты, когда хвостатый монстр набегался и спит.

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    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда домашние котики не дают людям расслабиться в собственном доме. Курьезные фото