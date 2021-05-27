Курьезные фото животных, которые поднимут настроение даже в самый унылый день

Когда комфорт пушистого любимца важнее, чем свой

В сообществе Facebook под названием «Важные изображения животных» пользователи регулярно публикуют забавные и милые фото собак, кошек, поросят, цыплят и многих других зверей. При виде этих смешных мордах просто невозможно не улыбнуться: они способны поднять настроение даже в самый мрачный и неприятный день.

Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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