Курьезные фото кошек, которые ненадолго вышли из строя

Когда ваш питомец немного сломался

Если у вас есть кошка или кот, то вам точно знакома ситуация, когда питомец неожиданно начинает вести себя так, слово потерял связь с космосом или решил перезагрузить систему. Подобным забавным происшествиям посвящён раздел на сайте Reddit под названием «Что не так с вашей кошкой?».

Начиная с питомцев, спящих в странных местах, и заканчивая пушистиком, пытающимся «съесть» кран — мы собрали самые забавные снимки животных, которые гарантированно поднимут вам настроение.

Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.