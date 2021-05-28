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    Курьезные фото кошек, которые ненадолго вышли из строя

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    Курьезные фото кошек, которые ненадолго вышли из строя

    Когда ваш питомец немного сломался

    Если у вас есть кошка или кот, то вам точно знакома ситуация, когда питомец неожиданно начинает вести себя так, слово потерял связь с космосом или решил перезагрузить систему. Подобным забавным происшествиям посвящён раздел на сайте Reddit под названием «Что не так с вашей кошкой?».

    Начиная с питомцев, спящих в странных местах, и заканчивая пушистиком, пытающимся «съесть» кран — мы собрали самые забавные снимки животных, которые гарантированно поднимут вам настроение.

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    Курьезные фото кошек, которые ненадолго вышли из строя
    Курьезные фото кошек, которые ненадолго вышли из строя
    Курьезные фото кошек, которые ненадолго вышли из строя
    Курьезные фото кошек, которые ненадолго вышли из строя
    Курьезные фото кошек, которые ненадолго вышли из строя
    Курьезные фото кошек, которые ненадолго вышли из строя
    Курьезные фото кошек, которые ненадолго вышли из строя
    Курьезные фото кошек, которые ненадолго вышли из строя
    Курьезные фото кошек, которые ненадолго вышли из строя
    Курьезные фото кошек, которые ненадолго вышли из строя
    Курьезные фото кошек, которые ненадолго вышли из строя
    Курьезные фото кошек, которые ненадолго вышли из строя
    Курьезные фото кошек, которые ненадолго вышли из строя

    Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

    Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Курьезные фото кошек, которые ненадолго вышли из строя