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    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото

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    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото

    «Мой кот, кажется, сломался»

    Так, кому здесь грустно и одиноко? Кто не знает, чем себя занять? Котики придут на помощь! Достаточно взглянуть на эти фото и вмиг появится настроение, душа заиграет красками, а хандру, как рукой, снимет. Пришло время для смеха, улыбок и ми-ми-мишных котиков.

    «Когда твой бессердечный хозяин фотографирует тебя вместо того, чтобы помочь», «Саня, если тебя держат в заложниках, моргни 2 раза», «Сходство моего кота и куриной ножки из KFC: 10 из 10», «Мой кот, кажется, сломался»

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    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото
    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото
    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото
    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото
    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото
    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото
    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото
    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото
    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото
    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото
    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото
    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото
    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото
    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото
    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото
    Когда котиков застали не в самый подходящий момент. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: кот курьез животные
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