Невероятная дружба приемного мальчика и пса покорила интернет (фото)

Спустя столько лет Бадди и Рейган уже не просто друзья, а настоящие братья, которые обожают проводить время друг с другом

Лабрадудль по кличке Рейган был на седьмом небе от счастья, когда в доме появился маленький мальчик по имени Бадди, которого усыновила хозяйка пёсиля — Кари Льюис.

Собакен и ребенок подружились, когда обоим было по 11 месяцев, и с тех пор они неразлучны. Приятели вместе росли: познавали мир, справляли праздники, пробовали новое и даже влипали в неприятности.

Спустя столько лет Бадди и Рейган уже не просто друзья, а настоящие братья, которые обожают проводить время друг с другом. Они видятся каждый день, но несмотря на это, пес и мальчик всегда радуются, когда встречаются по утрам, пишет Good News Network.

«Связь между ними возникла мгновенно. Рейган, казалось, знал, что Бадди очень нужен пушистый друг, который помог бы ему освоиться в приемной семье. Наблюдение за их дружбой согревает мое сердце», — говорит Кари Льюис.

Недавно в семье Льюис появился еще один ребенок — девочка по имени Куин. А вместе с ней в дом пришел еще один пёсиль, чтобы у малышки с детства был свой лохматый друг, такой же, как у ее старшего брата.

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