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    Невероятная дружба приемного мальчика и пса покорила интернет (фото)

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    Невероятная дружба приемного мальчика и пса покорила интернет (фото)

    Спустя столько лет Бадди и Рейган уже не просто друзья, а настоящие братья, которые обожают проводить время друг с другом

    Лабрадудль по кличке Рейган был на седьмом небе от счастья, когда в доме появился маленький мальчик по имени Бадди, которого усыновила хозяйка пёсиля — Кари Льюис.

    Собакен и ребенок подружились, когда обоим было по 11 месяцев, и с тех пор они неразлучны. Приятели вместе росли: познавали мир, справляли праздники, пробовали новое и даже влипали в неприятности.

    Спустя столько лет Бадди и Рейган уже не просто друзья, а настоящие братья, которые обожают проводить время друг с другом. Они видятся каждый день, но несмотря на это, пес и мальчик всегда радуются, когда встречаются по утрам, пишет Good News Network.

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    Невероятная дружба приемного мальчика и пса покорила интернет (фото)
    Невероятная дружба приемного мальчика и пса покорила интернет (фото)
    Невероятная дружба приемного мальчика и пса покорила интернет (фото)
    Невероятная дружба приемного мальчика и пса покорила интернет (фото)

    «Связь между ними возникла мгновенно. Рейган, казалось, знал, что Бадди очень нужен пушистый друг, который помог бы ему освоиться в приемной семье. Наблюдение за их дружбой согревает мое сердце», — говорит Кари Льюис.

    Недавно в семье Льюис появился еще один ребенок — девочка по имени Куин. А вместе с ней в дом пришел еще один пёсиль, чтобы у малышки с детства был свой лохматый друг, такой же, как у ее старшего брата.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

    Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.

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    Теги: кот курьез
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