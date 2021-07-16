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    Как сохранить макияж в жару. Эксперты раскрыли эффективные способы

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    Как сохранить макияж в жару. Эксперты раскрыли эффективные способы

    Один из методов метод включает в себя наслоение двух основ под тональный крем

    Визажисты популярных косметических марок раскрыли способы сделать макияж стойким в жаркую погоду. Их слова приводит Independent.

    По словам соведущей подкаста о красоте Life & Lipstick («Жизнь и помада») Лизы Поттер-Диксон (Lisa Potter-Dixon), в первую очередь нужно правильно подготовить кожу. Эксперт порекомендовала начинать макияж с нескольких капель увлажняющего крема. Он поможет косметике сохраниться на длительный срок и лучше выглядеть на коже. После этого стоит нанести легкий тональный крем с матирующим эффектом, чтобы избежать чрезмерного жирного блеска.

    Ведущий визажист бренда Nars Рэйчел Харди (Rachel Hardie) поделилась своей любимой техникой подготовки кожи к летнему макияжу Multi-prime. Данный метод включает в себя наслоение двух основ под тональный крем: первая должна быть с эффектом сужения пор, а вторая — с дополнительным свечением.

    После нанесения основы старший стилист марки Mac Рэйчел О'Доннелл (Rachel O’Donnell) посоветовала использовать водостойкий тональный крем и средство с SPF для защиты от ультрафиолетовых лучей. Помимо этого, стоит приобрести водостойкие средства для ресниц, губ и бровей. Также эксперт призвала отказаться от рассыпчатых продуктов, таких как пудра и румяна, и начать использовать кремовые текстуры, поскольку они не будут оставлять следы в виде подтеков и полос из-за пота.

    Завершать летний макияж Поттер-Диксон призвала фиксирующим спреем. «Просто распылите средство на лицо после того, как закончите краситься. Такие продукты не только закрепляют косметику на лице, но и увлажняют и питают вашу кожу. Это идеальное средство для жаркой погоды», — подчеркнула она.

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: образ жизни мода и красота как быть модным
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    Как сохранить макияж в жару. Эксперты раскрыли эффективные способы