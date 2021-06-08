Когда люди становились свидетелями таких редких моментов. Курьезные фото

«Упаковка салфеток идеально дополнила рисунок на обоях»

Жизнь — это череда случайностей разной степени интересности, и иногда людям выпадает настоящий джекпот в виде поистине запоминающихся моментов. Некоторые из таких счастливчиков не делают ничего специально — в их небольших успехах виновата исключительно госпожа удача и умение вовремя заметить интересности вокруг себя.

Ну и конечно же скорость, с которой они достают телефоны, чтобы поймать в кадр случайности, шансы которых были один на миллион.

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.