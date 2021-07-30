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    От этих фото жарой веет не меньше, чем от раскаленного асфальта

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    От этих фото жарой веет не меньше, чем от раскаленного асфальта

    Подборка жарких фотографий

    Многим лето кажется чуть ли не лучшим временем года, и на это есть куча причин — тут вам и теплая погода, и свежие овощи с фруктами со своего огорода, и отпуск, и возможность покупаться в речке или озере. Но не бывает плюсов без минусов, и здесь этим недостатком становится жара, которая заставляет людей прятаться в тени и тихонько потеть в общественном транспорте.

    От раскаленного солнца плавятся шоколадки, сходят с ума термометры и перегреваются приборы. В такие моменты людям только и остается, что фотографировать необычные моменты, которые запечатлят последствия жары во всей красе.

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    От этих фото жарой веет не меньше, чем от раскаленного асфальта
    От этих фото жарой веет не меньше, чем от раскаленного асфальта
    От этих фото жарой веет не меньше, чем от раскаленного асфальта
    От этих фото жарой веет не меньше, чем от раскаленного асфальта
    От этих фото жарой веет не меньше, чем от раскаленного асфальта
    От этих фото жарой веет не меньше, чем от раскаленного асфальта
    От этих фото жарой веет не меньше, чем от раскаленного асфальта
    От этих фото жарой веет не меньше, чем от раскаленного асфальта
    От этих фото жарой веет не меньше, чем от раскаленного асфальта
    От этих фото жарой веет не меньше, чем от раскаленного асфальта
    От этих фото жарой веет не меньше, чем от раскаленного асфальта
    От этих фото жарой веет не меньше, чем от раскаленного асфальта
    От этих фото жарой веет не меньше, чем от раскаленного асфальта
    От этих фото жарой веет не меньше, чем от раскаленного асфальта

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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    Теги: шутки курьез
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    От этих фото жарой веет не меньше, чем от раскаленного асфальта