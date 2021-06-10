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    В Индии нашли пропавшую 11 лет назад девушку. Все это время она пряталась у парня в соседнем доме

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    В Индии нашли пропавшую 11 лет назад девушку. Все это время она пряталась у парня в соседнем доме

    Оказалось, что в 2010 году девушка сбежала к возлюбленному

    В Индии, штате Керала, в феврале 2010 года пропала 18-летняя девушка. Полиция считала, что она сбежала в другой штат, но оказалось, что все эти годы Саджита жила в соседнем доме. Об этом сообщает The Indian Express.

    Семья Саджиты давно потеряла надежду когда-либо найти дочь, но спустя 11 лет это все-таки произошло. Выяснилось, что девушка жила всего в 500 метрах от своего дома — в комнате возлюбленного, к которому сбежала. Она и Рахман, которому сейчас 34 года, принадлежат к разным религиям. Они держали отношения в тайне, поскольку боялись осуждения.

    Мужчина жил со своей семьей. Саджита скрывалась в мастерской Рахмана, где он хранил для необходимое для своей работы художника. По словам его старшего брата Башира, тот слишком психовал и становился агрессивным, если кто-то пытался войти в его мастерскую, и брал туда еду.

    Три месяца назад Рахман пропал из дома. Башир однажды случайно заметил брата, проследил за ним и обнаружил, что Рахман и Саджита арендовали жилье в соседней деревне. Полиция отправила пару в суд, который разрешил им жить вместе.

    Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

    Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

    Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».

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    Теги: курьез
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    В Индии нашли пропавшую 11 лет назад девушку. Все это время она пряталась у парня в соседнем доме