Когда матрица дала сбой: фото курьезных совпадений, от которых становится не по себе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мы собрали фото совпадений, которые заставят вас задуматься

Вышедший более 20 лет назад фильм с участием Киану Ривза породил множество теорий заговора. Согласно одной из них, наш мир — это всего лишь иллюзия и симуляция искусственного интеллекта, которая порой дает сбой.

Мы собрали фото совпадений, которые заставят вас подумать: «А что, если Нео был прав?».

«Занавеска в душе в снятом нами домике имеет обратный узор привезенного нами одеяла», «Сбой матрицы в общественном транспорте», «А это уже массовая ошибка», «Стал свидетелем вот такого зрелища на одной из остановок», «Матрица думала, что сможет меня обмануть с помощью разной обуви», «Копировать и вставить», комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы.

Если бы в мире кошек существовала премия за самое эмоциональное поведение, то эти шерстяные точно были бы в списке номинантов. Начиная с уличного кота, притворяющегося ранеными, и заканчивая реакцией кошки на новость о беременности — мы собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы.