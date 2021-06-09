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    Когда ничего не предвещало беды, но вдруг случился провал. Курьезные фото

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    Когда ничего не предвещало беды, но вдруг случился провал. Курьезные фото

    Остается лишь смиренно и стойко держать удары судьбы и ждать

    Когда день идет наперекосяк, можно, конечно, все свалить на перебежавшую дорогу черную кошку, но это ничего не изменит. Даже все усугубит, потому что эти красивые существа уж точно не виноваты в наших провалах.

    Просто неудачи случаются без предупреждения и со всеми без исключения. Остается лишь смиренно и стойко держать удары судьбы и ждать, когда черная полоса сменится белой. А это непременно случится.

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    “Наверное, так мне намекают свыше, что пора завязывать со сладким. Это был только что приготовленный чизкейк”
    Вот почему нужно смывать с лица все перед сном, включая и гель от прыщей
    “Поставил новую покрышку и сразу наехал на гвоздь”
    Сандвич казался таким огромным, а по факту оказался на 90% из хлеба
    Во время сборки шкафа из Ikea осталось лишь установить дверцу и тут такая неудача
    “Был тяжелый рабочий день, решил заказать еду в офис и курьер уронил мой заказ прямо в лобби офисного центра”
    “Только я могу рассыпать всю солонку сразу одним движением”
    “Босс дал задание перебрать все бумаги в этом помещении”
    “Вышел к машине, чтобы ехать по делам и увидел эту картину. Моя машина по центру.”
    Когда ничего не предвещало беды, но вдруг случился провал. Курьезные фото
    “Пошел в ночную смену в шортах, потому что на улице было +26 градусов. Утром смена закончилась и вот что я вижу.”
    Когда ничего не предвещало беды, но вдруг случился провал. Курьезные фото
    Когда ничего не предвещало беды, но вдруг случился провал. Курьезные фото
    Когда ничего не предвещало беды, но вдруг случился провал. Курьезные фото
    Когда ничего не предвещало беды, но вдруг случился провал. Курьезные фото
    Настало лето, время фруктов и прочей вкуснятины! Но в Канаду вдруг решила вернуться настоящая зима.

    «Поставил новую покрышку и сразу наехал на гвоздь», «Босс дал задание перебрать все бумаги в этом помещении», «Был тяжелый рабочий день, решил заказать еду в офис и курьер уронил мой заказ прямо в лобби офисного центра», «Во время сборки шкафа из Ikea осталось лишь установить дверцу и тут такая неудача», «Наверное, так мне намекают свыше, что пора завязывать со сладким. Это был только что приготовленный чизкейк», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

    Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

    «Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда ничего не предвещало беды, но вдруг случился провал. Курьезные фото