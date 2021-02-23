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    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»

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    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»

    Главное — вовремя нажать на кнопку

    Разглядывая эту подборку от Bored Panda, понимаешь, что лучшие кадры получаются, когда на это особо не рассчитываешь. Впрочем, реакция фотографа тоже имеет значение.

    «Когда пытаешься сделать милое фото с собакой, но понимаешь, что собака — это ты», «Когда самое интересное происходит на заднем плане», Лучший снимок из детского фотоальбома», «Хотите узнать, существует ли левитация? Если и спрашивать об этом, то у птиц», «Когда гениальный снимок получается благодаря собаке, которая не хочет, чтобы ее снимали», - комментируют фото пользователи сети.

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    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»
    Эти курьезные фото очень точно иллюстрируют выражение «в нужном месте и в нужное время»

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

    Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.

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    Теги: шутки кот курьез
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