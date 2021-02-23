Во взгляде этого персидского кота читается такая усталость, будто он знает все о жизни (фото)

Если бы у утра после вечеринки было лицо, то оно точно было бы таким

Кошки бывают разных форм и размеров: кто-то пушистый, кто-то, напротив, тощий, как щепка. Одни гиперактивные, другие спят дни напролет. Герой этого материала, мохнатый перс Барнаби из Миссури, США, тяжело поддается описанию

Но хватит одного взгляда, чтобы полюбить его всем сердцем. Главные черты котейки-блогера: меланхоличный взгляд, взъерошенный вид, 20-часовой режим сна и 140-тысячная аудитория в Инстаграме.

Но хоть малыш и выглядит мрачным, его жизни можно позавидовать. Впрочем, как и судьбе любой кошки. Может показаться, что он постоянно выглядит как вечно скучающий аристократ, но, конечно, на самом деле это совсем не так.

Вариантов образов множество. Самый популярный — «проспал 20 лет, но хочу еще». Или же всем знакомый «встал в 6 утра». Также в арсенале есть «день неудачной прически».

В интервью Bored Panda хозяйка Барнаби поделилась подробностями о жизни этого маленького (на самом деле средних размеров) комочка шерсти

«В мае Барнаби исполнится пять лет. Всю свою жизнь он жил один — до тех пор, пока в прошлом году мы не встретили его младшую сестренку. Встретил он ее не очень радушно. Он очень избалован и часто спит по 20 часов в суткиэ Днем он дремлет на моем (мамином) стуле, поэтому, если я хочу сесть, мне приходится сесть на пол. Ему нравится, когда его гладят, только когда он в настроении. Мы любим его», - рассказала хозяйка Барнаби.

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