Когда рисуешь как придется, и результат получается смешнее некуда. Курьезные фото

Сколько там у курицы лап? Три?

Что может быть лучше, чем фотография вашего питомца, на 50% состоящая из милоты и на другие 50% — из дурашливости? Только рисунок, сделанный на основе этого снимка! Но такое дело можно доверить только профессионалу — например, Эркюлю Ван Вулфвинклю. Правда, есть одно «но» — Эркюль делает рисунки в своем собственном стиле, который выглядит так, будто рисовать он и не умеет вовсе.

Однако это не мешает ему создавать настоящие шедевры, от которых сходят с ума его подписчики. В паблике художника 90 тысяч подписчиков, которые встречают каждую новую работу маэстро щедрым дождем из лайков.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.