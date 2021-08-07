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    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото

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    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото

    Эти питомцы ничего не знают о личном пространстве

    Самый верный способ лишить себя уединения — это завести домашнего питомца. Во всяком случае, именно так считают хозяева хвостатых из нашей сегодняшней подборки, ведь их любимцы не могут оставить своего владельца ни на минуту и всюду следуют за ними по пятам!

    Сегодня мы собрали для вас 18 снимков домашних питомцев, которые готовы отправиться за своим хозяином и в огонь, и в воду, и даже в туалет.

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    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото

    «Мое утро начинается с кофе и этих двух приятелей», «Кто-нибудь, расскажите моей собаке Люси о важности личных границ», «Это Гас, и слово «уединение» ему ни о чем не говорит», «Ему так более чем комфортно, я не сомневаюсь», «Винстон любит засыпать со мной, а я люблю побыть наедине с собой, но кто меня спрашивает», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото