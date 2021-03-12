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    Кот со смешной «прической» стал звездой соцсетей. Курьезные фото

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    Кот со смешной «прической» стал звездой соцсетей. Курьезные фото

    Фото кота с забавным окрасом стали вирусными

    Природа частенько одаривает котов нестандартным окрасом, из-за которого у них на мордочке появляются то усы, то брови, то очки. А главному герою нашего материала достался поистине удивительный окрас, имитирующий стрижку, которую в детстве делают каждому мальчику.

    Снимки уникального котика у себя в Facebook опубликовал его хозяин. «Когда тебя подстригала мама» — подписал серию фотографий парень по имени Ксандер. Пушистый действительно выглядит так, словно ему неудачно подровняли челку.

    Фото кота с забавным окрасом стали вирусными, набрав более 640 тысяч лайков в Instagram. Комментаторов повеселила внешность животного.

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    Кот со смешной «прической» стал звездой соцсетей. Курьезные фото
    Кот со смешной «прической» стал звездой соцсетей. Курьезные фото
    Кот со смешной «прической» стал звездой соцсетей. Курьезные фото

    «Ахахаха, этот кот охож на Спока», «Лол, сразу вспомнил о походах в парикмахерскую в детстве», «Повезло котику, сейчас подобная стрижка снова в моде», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: шутки кот курьез
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