Кот со смешной «прической» стал звездой соцсетей. Курьезные фото

Фото кота с забавным окрасом стали вирусными

Природа частенько одаривает котов нестандартным окрасом, из-за которого у них на мордочке появляются то усы, то брови, то очки. А главному герою нашего материала достался поистине удивительный окрас, имитирующий стрижку, которую в детстве делают каждому мальчику.

Снимки уникального котика у себя в Facebook опубликовал его хозяин. «Когда тебя подстригала мама» — подписал серию фотографий парень по имени Ксандер. Пушистый действительно выглядит так, словно ему неудачно подровняли челку.

Фото кота с забавным окрасом стали вирусными, набрав более 640 тысяч лайков в Instagram. Комментаторов повеселила внешность животного.

«Ахахаха, этот кот охож на Спока», «Лол, сразу вспомнил о походах в парикмахерскую в детстве», «Повезло котику, сейчас подобная стрижка снова в моде», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.