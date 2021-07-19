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    Победитель «Евровидения» снялся в клипе в женском белье (видео)

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    Победитель «Евровидения» снялся в клипе в женском белье (видео)
    instagram.com/maneskinofficial/

    Ролик набрал больше 11 миллионов просмотров

    Солист итальянской группы Måneskin, победившей в 2021 году на «Евровидении», Дамиано Давид снялся в новом клипе в женском образе. Соответствующий ролик появился на YouTube.

    В новом видео на песню I wanna be your slave («Я хочу быть твоим рабом») 22-летний исполнитель позирует перед камерой в полупрозрачном нижнем белье, состоящем из трусов и бюстгальтера. Его образ дополнил жемчужный чокер и макияж в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному).

    Помимо этого, в клипе солисту Måneskin также наносят на губы ярко-красную помаду. Рядом с ним запечатлели другую участницу группы — Викторию Де Анжелиз, которая станцевала рядом с Давидом в платье черного цвета, украшенном золотым поясом.

    Отмечается, что одежду для музыкантов предоставил итальянский модный дом Gucci. Ролик набрал больше 11 миллионов просмотров на YouTube за два дня.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: знаменитости курьез
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    Победитель «Евровидения» снялся в клипе в женском белье (видео)