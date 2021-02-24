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    Шарлиз Терон в сияющем мини обнажила лучшее тело в Голливуде (фото)

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    <p>45-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон украсила обложку популярного издания</p> <div></div> - Шарлиз Терон в сияющем мини обнажила лучшее тело в Голливуде (фото)

    45-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон украсила обложку популярного издания

    instagram.com/charlizeafrica/

    Американская актриса призналась, что прошлый год стал для нее переломным

    27-й ежегодный голливудский выпуск журнала Vanity Fair чествовал представителей шоу-бизнеса, которые вдохновляли людей на протяжении сложного пандемичного 2020 года. Шарлиз позировала на обложке в компании своих коллег — Дэниела Леви и Майкла Джордан, а также певицы Зендаи.

    Звезда фильма «Взрывная блондинка» выбрала ультрасексуальный наряд. Она примерила дерзкое боди-сетку, а также кроп-топ и мини-юбку, инкрустированные камнями. Обладательница премии «Оскар» дополнила наряд классическими черными туфлями на шпильке.

    instagram.com/charlizeafrica/
    instagram.com/charlizeafrica/

    Уроженка южноафриканского города Бенони сделала лаконичную укладку и макияж с акцентом на глаза. Она не стала перегружать эффектный look аксессуарами и отказалась от них. «Этот выпуск собрал людей, которыми я восхищаюсь. Для меня большая честь быть в их компании», — отметила артистка.

    Поклонникам Шарлиз понравились ее бьюти-перевоплощения. «Какая худышка», «Сияешь как бриллиант», «Ножки умопомрачительные», «Вас годы не берут. Красивая очень», «Вы как студентка суперстройная. Фигурка 18-летней!», «Дрожь по телу от вашего шарма», «Неотразимая!», «Выше всяких похвал. У вас лучшее тело в Голливуде!» — прокомментировали они.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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