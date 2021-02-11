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    Жизнь

    Канадец в честь 82-летия сыграл в лотерею и случайно разбогател

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    Канадец в честь 82-летия сыграл в лотерею и случайно разбогател

    Мужчина планирует потратить выигранные деньги на покупку земли и помощь семье

    Житель канадской провинции Онтарио решил сыграть в лотерею в честь своего 82-летия и сорвал джекпот. Об этом сообщает UPI.

    Уильям Брэдли отмечал 82-летие в кафе и решил сыграть в моментальную лотерею. В результате мужчина сорвал джекпот. Он выиграл 292,9 тысячи канадских долларов.

    «Когда-то, когда я впервые сыграл в моментальную лотерею, я выиграл 17 долларов. С тех пор я продолжал играть в нее», — рассказал он.

    Победитель отметил, что продавщица в магазине, где он купил билет, была очень взволнована его выигрышем, в то время как сам Брэдли сохранял спокойствие. «Она спросила меня, что не так, потому что я не был так эмоционален, как она», — сообщил он.

    Канадец планирует потратить выигранные деньги на покупку земли и помощь семье. Часть выигрыша он потратит на поездку в Ирландию, когда эпидемиологическая обстановка снова позволит путешествовать.

    Ранее «Скотч» рассказывал о знаменитой модели плюс-сайз Эшли Грэм, которая занимается незащищенным сексом ради эксперимента.

    По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.

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    Теги: Канада новости курьез
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