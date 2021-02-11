Канадец в честь 82-летия сыграл в лотерею и случайно разбогател

Мужчина планирует потратить выигранные деньги на покупку земли и помощь семье

Житель канадской провинции Онтарио решил сыграть в лотерею в честь своего 82-летия и сорвал джекпот. Об этом сообщает UPI.

Уильям Брэдли отмечал 82-летие в кафе и решил сыграть в моментальную лотерею. В результате мужчина сорвал джекпот. Он выиграл 292,9 тысячи канадских долларов.

«Когда-то, когда я впервые сыграл в моментальную лотерею, я выиграл 17 долларов. С тех пор я продолжал играть в нее», — рассказал он.

Победитель отметил, что продавщица в магазине, где он купил билет, была очень взволнована его выигрышем, в то время как сам Брэдли сохранял спокойствие. «Она спросила меня, что не так, потому что я не был так эмоционален, как она», — сообщил он.

Канадец планирует потратить выигранные деньги на покупку земли и помощь семье. Часть выигрыша он потратит на поездку в Ирландию, когда эпидемиологическая обстановка снова позволит путешествовать.

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