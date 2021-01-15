Тюремные снимков девушек, которым место на конкурсе красоты

За решеткой девушки оказались по разным причинам: от воровства до хранения запрещенных препаратов

Instagram-аккаунт под ником mugshawtyss, на который подписаны более 300 тысяч человек, был создан с целью разрушить стереотипы в отношении внешности нарушителей правопорядка… а точнее, нарушительниц.

В профиле можно найти более 500 снимков девушек из полицейского участка. И выглядят эти преступницы совсем не так, как типичные мошенники или воры, которых мы видим в фильмах. Мы собрали для вас новые фото, которые доказывают, что нарушить закон может абсолютно любой.

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