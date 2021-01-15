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    Жизнь

    Тюремные снимков девушек, которым место на конкурсе красоты

    • Розсилка
    Тюремные снимков девушек, которым место на конкурсе красоты

    За решеткой девушки оказались по разным причинам: от воровства до хранения запрещенных препаратов

    Instagram-аккаунт под ником mugshawtyss, на который подписаны более 300 тысяч человек, был создан с целью разрушить стереотипы в отношении внешности нарушителей правопорядка… а точнее, нарушительниц.

    В профиле можно найти более 500 снимков девушек из полицейского участка. И выглядят эти преступницы совсем не так, как типичные мошенники или воры, которых мы видим в фильмах. Мы собрали для вас новые фото, которые доказывают, что нарушить закон может абсолютно любой.

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    Тюремные снимков девушек, которым место на конкурсе красоты
    Тюремные снимков девушек, которым место на конкурсе красоты
    Тюремные снимков девушек, которым место на конкурсе красоты
    Тюремные снимков девушек, которым место на конкурсе красоты
    Тюремные снимков девушек, которым место на конкурсе красоты
    Тюремные снимков девушек, которым место на конкурсе красоты
    Тюремные снимков девушек, которым место на конкурсе красоты
    Тюремные снимков девушек, которым место на конкурсе красоты
    Тюремные снимков девушек, которым место на конкурсе красоты
    Тюремные снимков девушек, которым место на конкурсе красоты
    Тюремные снимков девушек, которым место на конкурсе красоты
    Тюремные снимков девушек, которым место на конкурсе красоты

    Ранее «Скотч» показывал наглого финского шпица, который обожает портить общие фото.

    Способность портить семейные снимки принесла Кико всемирную известность. На собачий Instagram-аккаунт подписалось уже более 93,5 тысяч человек. Предлагаем вам оценить лучшие кадры уморительных песелей

     Читайте также: Забавного померанского шпица сдали в приют из-за большого размера, но вскоре пожалели об этом
    Теги: фотография мошенники
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