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    Когда люди наворотили такого, что над этим не грех и посмеяться. Курьезные фото

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    Когда люди наворотили такого, что над этим не грех и посмеяться. Курьезные фото

    Зачем нужен бассейн прямо перед входом?

    Творческий процесс никогда не был простым, особенно если творить приходится много, по заказу, за минимальные деньги, и каждый раз требуют чего-то новенького, свеженького и оригинального. Большие боссы видят в дизайнере эдакого робота, еще одну машину, которая должна по нажатию кнопки гарантировано выдавать результат.

    В реальности, разумеется, все не так и многие специалисты быстро выгорают. А как выглядят последствия такого выгорания, смотрите далее.

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    “Делаем ремонт. С освещением мастера явно перемудрили”
    Почему у знака женщины всего одна нога? Это больше, чем оплошность, тут какой-то намек!
    Не самое удачное место для светильника
    Вот эта решетка — это решетка кондиционера, а туалет находится в ресторане. Гениальное инженерное решение.
    Пикачу, который познал тщетность бытия. По глазам видно.
    Этот шарф стоит 250 долларов, выглядит так, будто им следы преступления убирали
    И вот у всех мамочек и бабушек случился карачун
    А разве хвост не над попой должен быть? Даже если это игрушечный бобер.
    Нет здесь никакого фотошопа, вам все кажется
    Велосипедная дорожка для экстремалов, которые могут перепрыгивать препятствия на своих байках
    Слабо по надписям на стене и светящемуся табло понять, какой это этаж?
    Вот так вот одним неправильным решением нарушается баланс
    Это что вообще такое и зачем?
    Зачем нужен бассейн прямо перед входом? Кстати, не мелкий – не искупаешься, но обувь промочишь.
    Простите, а как по такой лестнице залезать? И приземление тоже не выглядит гуманным.
    Такой большой старинный оконный проем. И такое убогое плюгавенькое современное окошко в нем.

    «Делаем ремонт. С освещением мастера явно перемудрили», «Вот эта решетка — это решетка кондиционера, а туалет находится в ресторане. Гениальное инженерное решение», «Не самое удачное место для светильника», «Нет здесь никакого фотошопа, вам все кажется», «Вот так вот одним неправильным решением нарушается баланс», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда люди наворотили такого, что над этим не грех и посмеяться. Курьезные фото