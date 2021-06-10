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    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба

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    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба

    «Моя драгоценная мини-буханка»

    На сайте Reddit есть сообщество, посвященное фотографиям котов, которые сидят в позе с поджатыми под себя лапками, делающей их похожими на буханки хлеба. Некоторые котейки, похожи не только на буханки, но и на багеты и даже булочки с корицей.

    В этой подборке мы собрали для вас лучшие снимки кошек-буханок, которые умиляют и смешат одновременно.

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    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба
    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба
    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба
    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба
    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба
    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба
    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба
    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба
    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба
    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба
    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба
    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба
    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба
    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба
    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба

    Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

    Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

    Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».

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    Теги: шутки кот курьез
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    Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба