Курьезные фото милых котиков, похожих на буханки хлеба

«Моя драгоценная мини-буханка»

На сайте Reddit есть сообщество, посвященное фотографиям котов, которые сидят в позе с поджатыми под себя лапками, делающей их похожими на буханки хлеба. Некоторые котейки, похожи не только на буханки, но и на багеты и даже булочки с корицей.

В этой подборке мы собрали для вас лучшие снимки кошек-буханок, которые умиляют и смешат одновременно.

Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».