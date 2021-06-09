Девушка использовала новую маску для лица и превратилась в Халка за день до собеседования

Девушка нанесла на лицо хлорофилловую маску, которая в последнее время пользуется большой популярностью среди тиктокеров

Когда человек готовится к важному собеседованию, он хочет выглядеть как можно лучше. Вот и пользовательница TikTok по имени Кота не стала исключением. За день до собеседования она решила попробовать новое средство для кожи лица. Но вскоре пожалела об этом.

Девушка нанесла на лицо хлорофилловую маску, которая в последнее время пользуется большой популярностью среди тиктокеров. Многие утверждают, что несколько капель жидкого хлорофилла значительно улучшают состояние кожи. Использовать ярко-зеленую жидкость нужно, предварительно разбавив ее водой. Но Кота этого не сделала, а кроме того, начала втирать хлорофилл в кожу.

«У меня завтра собеседование в Bank of America. Есть у кого-нибудь идеи, как мне теперь туда пойти? Отшелушивание почти ничего не дало, я все еще зеленая», — сказала Кота.

Пальцы девушки, которыми она втирала маску, тоже стали зелеными. Но, в отличие от лица, для собеседования пальцы менее важны.

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«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.