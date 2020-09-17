  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)

    • Розсилка
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)

    «Моя ранка зажила в форме сердечка», - комментируют фото пользователи сети

    Найти абсолютно идентичного вам человека практически невозможно, ведь в каждом из нас есть хоть какая-никакая да изюминка. Причём этими самыми особенностями людей награждает сама природа и иногда она не скупится на интересности.

    А бывает и так, что благодаря вмешательству современных технологий или случайностей в теле человека также появляются такие детали, которые вряд ли найдёшь у кого-то другого.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)
    Люди показывают изюминки своего тела, которые делают их непохожими на других (фото)

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

    Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото

     

    фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies