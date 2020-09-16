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    Курьез

    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)

    • Розсилка
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)

    «Сейчас моя очередь пользоваться ноутбуком», - комментируют фото пользователи сети

    Кто в доме хозяин? Если у вас живёт кот или кошка, то ответ очевиден. Едва вы заводите такого усатого товарища, просто смиритесь, теперь вы ничтожный раб, который живет по правилам, которые устанавливает ваш кот. Теперь он будет решать, когда вам пользоваться компьютером, а про уединение в туалете можно забыть. Трепещите, цветы в горшках и еда, оставленная без присмотра!

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    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)
    Когда коты установили свои правила в доме и показали, кто на самом деле хозяин (фото)

    «Когда в доме есть кошка — это вот так», «Пошел отсюда, пес!», «Кажется, ты что-то забыл положить в свой чемодан», «Я буду собирать игрушки твоего сына и класть их в поилку, потому что так хочу», «Не спрашивай как», «Сейчас моя очередь пользоваться ноутбуком», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото

     

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