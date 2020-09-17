Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)



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Своими находками и украшениями из них Марина делится на своей странице в Инстаграме

Море — это настоящая сокровищница тайн, путешествий и историй. Оно хранит в себе множество воспоминаний этого мира и иногда приоткрывает завесу тайны, щедро выбросив на берег свои дары: маленькие ракушки, необычные камушки, разноцветные стеклышки — все то, что мы так рады привозить домой из отпусков год за годом.

Молодой Марине из Словении повезло не ждать редких встреч с морем, а принимать его подарки каждый день, ведь девушка живет в Анкаране, на берегу Адриатического моря! Большую часть дня девушка проводит на пляже, собирая морские сокровища, из которых создает уникальные украшения. Своими находками и украшениями из них Марина делится на своей странице в Инстаграме.

Вот такими очаровательными находками радует себя Марина каждый день

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