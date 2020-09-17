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    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)

    • Розсилка
    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)

    Своими находками и украшениями из них Марина делится на своей странице в Инстаграме

    Море — это настоящая сокровищница тайн, путешествий и историй. Оно хранит в себе множество воспоминаний этого мира и иногда приоткрывает завесу тайны, щедро выбросив на берег свои дары: маленькие ракушки, необычные камушки, разноцветные стеклышки — все то, что мы так рады привозить домой из отпусков год за годом.

    Молодой Марине из Словении повезло не ждать редких встреч с морем, а принимать его подарки каждый день, ведь девушка живет в Анкаране, на берегу Адриатического моря! Большую часть дня девушка проводит на пляже, собирая морские сокровища, из которых создает уникальные украшения. Своими находками и украшениями из них Марина делится на своей странице в Инстаграме.

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    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)
    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)
    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)
    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)
    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)
    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)
    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)
    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)
    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)
    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)
    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)
    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)
    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)
    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)
    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)
    Cокровищница русалочки: девушка находит на пляже дары моря и делает из них украшения (фото)

    Вот такими очаровательными находками радует себя Марина каждый день

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото

     

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