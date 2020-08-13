Маляр безупречно покрасил дом, но узнал, что ошибся адресом. Его реакция неповторима



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Оба домовладельца отсутствовали во время ремонтных работ

Если вы ещё ни разу не сталкивались с ярким проявлением человеческой невнимательности, то мы быстро исправим эту ситуацию, рассказав одну занимательную историю!

35-летний владелец ремонтной компании Дуэйн Нотт приехал проверить работу своего сотрудника, который занимался покраской одного из домов. И приехал не зря, поскольку Уэйн Коллинз, так зовут маляра, перепутал адрес и красил соседний дом, а не тот, что был у них заказан!

Дуэйн обращает внимание Уэйна на окно соседнего дома, завешенное полиэтиленом, из чего маляр понимает, что ошибся домом. Обидней всего то, что до осознания своей ошибки Уэйн успел покрасить всю фасадную часть дома!

Смешнее всего то, что эту же ошибку Уэйн совершает уже в восьмой раз за три года! Подобная проблема уже становилась причиной увольнения маляра, но Дуэйн признаётся, что всякий раз возвращал его обратно, потому что Уэйн отличный мастер!

«Опускай лестницы, это не тот дом»

Оба домовладельца отсутствовали во время ремонтных работ, и потому остановить Уэйна было некому. Наученные горьким опытом, начальник компании и маляр знают, что ремонтные работы по неправильному адресу необходимо довести до конца совершенно бесплатно и надеяться, что ничего не подозревающие хозяева дома останутся довольны внезапным ремонтом.

Когда подобная путаница возникает в 8 раз, нет-нет, да и задумаешься о некой закономерности и привычности ситуации. Поэтому начальник компании Дуэйн поинтересовался у сотрудников других компаний, сталкивались ли они с подобной ситуацией, но те лишь развели руками и сказали, что это невозможно!

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