В Австралии двоим страусам запретили заходить в паб за неприличное поведение



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Птицы часто подходят к жилью в поисках съестного и могут быть очень агрессивны — особенно в брачный период

Хозяин гостиницы и паба Yaraka Hotel в австралийском штате Квинсленд тщательно оградил свое предприятие и повесил на двери табличку, гласящую «Страусам эму вход воспрещен».

«Мы не хотели бы, чтобы эму тут хозяйничали. Потому что стоит им появиться в пабе, они ведут себя несколько неприлично», — заметил владелец заведения Крис Гимблетт.

Как сообщает ресурс abc.net.au, две нелетающие птицы давно облюбовали окрестности Yaraka Hotel. Австралийские страусы уже успели стать здесь туристической достопримечательностью. Но Крису Гимблетту эта «визитная карточка» приносит больше проблем, чем доходов.

По словам Криса, эму, получившие уже от людей клички Кевин и Кэрол, научились подниматься по лестнице к комнатам туристов и устраивали там разгром. Страусы воровали еду, напитки и даже ключи от машин. Более того, пара птиц стала пользоваться помещениями гостиницы как туалетом: «Это самая большая проблема с ними».

На входах в гостиницу появились веревочные заграждения и предупреждающие таблички, призывающие туристов не подманивать Кевина и Кэрол и следить, чтобы они не проникли в дом.

«Страусы до сих пор околачиваются у выходов, надеясь проскочить в паб, когда кто-нибудь откроет дверь. Но пока что мы выигрываем эту войну», — сказал Крис Гимблетт.

Специалист по эму Стивен Шмидт отметил, что они могут создать и более серьезную угрозу для человека. По его словам, эти птицы часто подходят к жилью в поисках съестного и могут быть очень агрессивны — особенно в брачный период.

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