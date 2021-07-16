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    Подборка оптических иллюзий, которые не всегда удается разгадать с первого раза (фото)

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    Подборка оптических иллюзий, которые не всегда удается разгадать с первого раза (фото)

    Головоломки для мозга

    Всякие оптические иллюзии, которые великолепно обманывают наши чувства, основаны на древних принципах несовершенства мозга человека. Важно повлиять на наше первое впечатление и все, считайте, что мозг обманут.

    Игра с перспективой и ракурсом как раз эффективна для такой цели. Мы собрали парочку таких фото, которые легко докажут наше утверждение. Только вот придется посмотреть внимательно и, возможно, дважды, чтобы понять, что на самом деле там происходит.

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    на весь екран згорнути
    Подборка оптических иллюзий, которые не всегда удается разгадать с первого раза (фото)
    Подборка оптических иллюзий, которые не всегда удается разгадать с первого раза (фото)
    Подборка оптических иллюзий, которые не всегда удается разгадать с первого раза (фото)
    Подборка оптических иллюзий, которые не всегда удается разгадать с первого раза (фото)
    Подборка оптических иллюзий, которые не всегда удается разгадать с первого раза (фото)
    Подборка оптических иллюзий, которые не всегда удается разгадать с первого раза (фото)
    Подборка оптических иллюзий, которые не всегда удается разгадать с первого раза (фото)
    Подборка оптических иллюзий, которые не всегда удается разгадать с первого раза (фото)
    Подборка оптических иллюзий, которые не всегда удается разгадать с первого раза (фото)
    Подборка оптических иллюзий, которые не всегда удается разгадать с первого раза (фото)
    Подборка оптических иллюзий, которые не всегда удается разгадать с первого раза (фото)
    Подборка оптических иллюзий, которые не всегда удается разгадать с первого раза (фото)

    «В дикой природе кого только не встретишь», «Современный Гулливер вышел на пляж», «Друг Дюймовочки забрался на полку и дает концерт», «В чашке ничего нет, кроме чая. Это отражение картинки с монитора», «Когда у тебя настолько длинные руки, ты можешь обнять кого угодно!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Подборка оптических иллюзий, которые не всегда удается разгадать с первого раза (фото)