Ради поездки в «Диснейленд» британка прикинулась смертельно больной и собирала пожертвования

Суд приговорил женщину к 15 месяцам тюремного заключения

Жительница британского города Кингстон-Апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, пять лет прикидывалась смертельно больной, собрала пожертвования и съездила на них в «Диснейленд». Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В 2016 году Стефани Хантер (Stephanie Hunter), которой сейчас 32 года, работала агентом по телепродажам. Однажды она объявила руководству, что заболела, и предоставила больничный лист на 21 день.

Хантер утверждала, что у нее нашли рак, и ей необходима операция на легких. Позже она сообщила, что хирургическое вмешательство не помогло, и ей предстоит перенести трехмесячный курс агрессивной химиотерапии.

С января по сентябрь 2017 года женщина не проработала ни одной полной недели. В это время Хантер заявила руководству, что рак распространился на шею, правое легкое и мозг. Она утверждала, что ей осталось жить не более 18 месяцев, и отвела мужа к похоронному агенту, чтобы согласовать детали своих похорон.

Коллеги начали сбор средств в помощь Хантер. Деньги предназначались на последнее путешествие с семьей в «Диснейленд». В общей сложности друзья, коллеги и представители местного бизнеса собрали для нее 10,4 тысячи фунтов стерлингов.

После возвращения Хантер из «Диснейленда» ложь начала постепенно открываться. Когда социальные службы обеспокоились судьбой ее детей, она призналась, что фальсифицировала свои проблемы со здоровьем.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.