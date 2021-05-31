Подборка кухонных лайфхаков, которые на удивление круто работают

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Создаётся впечатление, что в последнее время лайфхаки перестали быть по-настоящему полезными. Ну, или у людей, которые их продумывают, начались проблемы с креативом и сообразительностью. Однако так точно нельзя сказать про пользователей портала Reddit, подписанных на раздел «Продуктовые лайфхаки».

Ежедневно на сабреддите они делятся огромным количеством способов улучшить ваш быт. Самые необычные и работающие лайфхаки для кухни мы собрали в этом материале.

Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.