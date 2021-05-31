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    Подборка кухонных лайфхаков, которые на удивление круто работают

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    Подборка кухонных лайфхаков, которые на удивление круто работают

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    Создаётся впечатление, что в последнее время лайфхаки перестали быть по-настоящему полезными. Ну, или у людей, которые их продумывают, начались проблемы с креативом и сообразительностью. Однако так точно нельзя сказать про пользователей портала Reddit, подписанных на раздел «Продуктовые лайфхаки».

    Ежедневно на сабреддите они делятся огромным количеством способов улучшить ваш быт. Самые необычные и работающие лайфхаки для кухни мы собрали в этом материале.

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    Подборка кухонных лайфхаков, которые на удивление круто работают
    Подборка кухонных лайфхаков, которые на удивление круто работают
    Подборка кухонных лайфхаков, которые на удивление круто работают
    Подборка кухонных лайфхаков, которые на удивление круто работают
    Подборка кухонных лайфхаков, которые на удивление круто работают
    Подборка кухонных лайфхаков, которые на удивление круто работают
    Подборка кухонных лайфхаков, которые на удивление круто работают
    Подборка кухонных лайфхаков, которые на удивление круто работают
    Подборка кухонных лайфхаков, которые на удивление круто работают
    Подборка кухонных лайфхаков, которые на удивление круто работают
    Подборка кухонных лайфхаков, которые на удивление круто работают

    Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

    Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.

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    Теги: еда шутки курьез
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    Подборка кухонных лайфхаков, которые на удивление круто работают