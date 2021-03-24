Озорная пышка сбросила 33 кг и внезапно помолодела

Девушка удивила одногруппников своим возрастом

Лишний вес добавляет не только сантиметры на талии, но и десятилетия к возрасту — героиня этого материала знает об этом не понаслышке. Благо повернуть время вспять тоже вполне возможно.

Три года назад пользовательница «Реддит» Valkyrjaer отпраздновала свой 21-й день рождения, но по ее внешности этого бы никто не сказал. Из-за предрасположенности к полноте, неправильного питания и малоактивного образа жизни она весила 108 кг. И проблемы со здоровьем — это лишь часть трудностей, которые вызвал лишний вес. Так что девушка приняла решение худеть.

Сначала Valkyrjaer узнала, сколько килокалорий в день необходимо ее телу, а затем вычла из этого значения 500. Теперь главное было — потреблять калорий меньше полученной цифры. Качество еды тоже играет роль. Девушка старалась питаться здорó‎во, но иногда позволяла себе и мороженое, и даже пиццу. Поначалу лимит был 2600 ккал в день, но за три года он уменьшился до 1600 ккал! Важно во время похудения регулярно пересчитывать этот показатель.

За три года Valkyrjaer сбросила 35 кг лишнего веса, но это не самое главное. Девушка ходит в колледж, и одногруппники были в восторге, когда заметили, как она помолодела. В объемах уменьшились даже уши! А когда фитоняшка опубликовала свое преображение на Reddit, им восхитились тысячи пользователей соцсети.

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Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.