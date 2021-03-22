Эти находчивые животные способны найти уютное местечко где угодно

«Лучшее место на всей планете – это теплый хозяйский носок!»

Раньше, эта суперспособность принадлежала только кошкам, но прошло немного времени и другие животные стали демонстрировать результат ничуть не хуже.

Главной их целью, становится найти уютное, но крайне труднодоступное место!

«Лучшее место на всей планете – это теплый хозяйский носок!», «Любезный, будьте так добры доставить меня до ближайшей остановки», «Новая программа по благоустройству улиц «Каждый тротуар оборудуется милой кошкой», «Даже не думайте меня спасать, я просто решил немного вздремнуть», «Я провел диагностику вашего соединения, там все отлично. Видимо, причина кроется в вас», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.