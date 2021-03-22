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    Эти находчивые животные способны найти уютное местечко где угодно

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    Эти находчивые животные способны найти уютное местечко где угодно

    «Лучшее место на всей планете – это теплый хозяйский носок!»

    Раньше, эта суперспособность принадлежала только кошкам, но прошло немного времени и другие животные стали демонстрировать результат ничуть не хуже.

    Главной их целью, становится найти уютное, но крайне труднодоступное место!

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    Эти находчивые животные способны найти уютное местечко где угодно
    Эти находчивые животные способны найти уютное местечко где угодно
    Эти находчивые животные способны найти уютное местечко где угодно
    Эти находчивые животные способны найти уютное местечко где угодно
    Эти находчивые животные способны найти уютное местечко где угодно
    Эти находчивые животные способны найти уютное местечко где угодно
    Эти находчивые животные способны найти уютное местечко где угодно
    Эти находчивые животные способны найти уютное местечко где угодно
    Эти находчивые животные способны найти уютное местечко где угодно
    Эти находчивые животные способны найти уютное местечко где угодно
    Эти находчивые животные способны найти уютное местечко где угодно
    Эти находчивые животные способны найти уютное местечко где угодно
    Эти находчивые животные способны найти уютное местечко где угодно
    Эти находчивые животные способны найти уютное местечко где угодно

    «Лучшее место на всей планете – это теплый хозяйский носок!», «Любезный, будьте так добры доставить меня до ближайшей остановки», «Новая программа по благоустройству улиц «Каждый тротуар оборудуется милой кошкой», «Даже не думайте меня спасать, я просто решил немного вздремнуть», «Я провел диагностику вашего соединения, там все отлично. Видимо, причина кроется в вас», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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    Теги: шутки курьез животные
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