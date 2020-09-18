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    Курьез

    Плохие мальчики: фото собак, которые нашкодили и сильно об этом пожалели

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    Плохие мальчики: фото собак, которые нашкодили и сильно об этом пожалели

    Представляем вам подборку сожалеющих о своих поступках плохих мальчиков, которые были пойманы на месте преступления

    Собаки они один в один как дети: любят проказничать, когда взрослых нет дома, и абсолютно не умеют скрывать своих эмоций. Поэтому как бы не старались эти 14 хулиганов сделать вид, что не имеют отношения к погрому в доме, у них это не получилось.

    Представляем вам подборку сожалеющих о своих поступках плохих мальчиков, которые были пойманы на месте преступления.

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    Плохие мальчики: фото собак, которые нашкодили и сильно об этом пожалели
    Плохие мальчики: фото собак, которые нашкодили и сильно об этом пожалели
    Плохие мальчики: фото собак, которые нашкодили и сильно об этом пожалели
    Плохие мальчики: фото собак, которые нашкодили и сильно об этом пожалели
    Плохие мальчики: фото собак, которые нашкодили и сильно об этом пожалели
    Плохие мальчики: фото собак, которые нашкодили и сильно об этом пожалели
    Плохие мальчики: фото собак, которые нашкодили и сильно об этом пожалели
    Плохие мальчики: фото собак, которые нашкодили и сильно об этом пожалели
    Плохие мальчики: фото собак, которые нашкодили и сильно об этом пожалели
    Плохие мальчики: фото собак, которые нашкодили и сильно об этом пожалели
    Плохие мальчики: фото собак, которые нашкодили и сильно об этом пожалели
    Плохие мальчики: фото собак, которые нашкодили и сильно об этом пожалели
    Плохие мальчики: фото собак, которые нашкодили и сильно об этом пожалели
    Плохие мальчики: фото собак, которые нашкодили и сильно об этом пожалели

    «Они просто рядом тут лежали…», «Самое главное — не смотреть в глаза», «А кто это сделал?», «Я сейчас все объясню», «Я невидимый, я невидимый, я невидимый…», «Ой, привет хозяин», «Эта коробка из-под пиццы на меня косо смотрела», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото
    дети кот курьез животные
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