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    Журналистка делала репортаж о вечеринке свингеров, но слишком увлеклась происходящим (видео)

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    Журналистка делала репортаж о вечеринке свингеров, но слишком увлеклась происходящим (видео)

    Спустя несколько минут разговоров Луиза занялась со своим собеседником сексом

    Недавно у всех датских свингеров был праздник — спустя почти полтора года ковидных ограничений их любимые клубы снова заработали. Местная радиостанция отправила журналистку на открытие одного такого заведения. Репортаж оказался... горячим.

    По заданию местной радиостанции Radio4 журналистка Луиза Фишер отправилась на свингер-вечеринку и выложилась по полной. Придя в секс-клуб Swingland в городе Исхое, неподалеку от Копенгагена, девушка приступила к записи репортажа. Датчанка хотела лишь взять интервью у нескольких посетителей заведения, но разговор с одним мужчиной зашел гораздо дальше всех планов.

    «У меня нет постоянного партнера, и это определенно облегчило мне задачу. Мама считает все это невероятно смешным, а отец сказал, что это действительно круто», - призналась Луиза Фишер.

    Спустя несколько минут разговоров Луиза занялась со своим собеседником сексом. Причем все происходящее записывалось на диктофон, пишет Bild. Позже руководство Radio4, для которого журналистка и делала репортаж, решило выпустить запись. В Twitter-аккаунте радиостанции фрагмент со звуками секса сопроводили шуткой.

    По словам Фишер, от вечеринки у нее остались лишь положительные воспоминания. Вначале она общалась с гостями за баром, а затем все вместе они перешли на большую кровать.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

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    Теги: курьез
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    Журналистка делала репортаж о вечеринке свингеров, но слишком увлеклась происходящим (видео)