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    Подборка дизайнерских провалов, за которые людям должно быть стыдно. Курьезные фото

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    Подборка дизайнерских провалов, за которые людям должно быть стыдно. Курьезные фото

    С такой игрушкой моральная травма ребенку гарантирована

    Мебель, упаковки товаров и игрушки нуждаются в тщательной проработке дизайна. Иначе эти товары ждет участь предметов из нашего материала, фото которых одно за другим оказались опубликованы в сабреддите под названием «Отвратительный дизайн».

    Собрали для вас свежие посты из раздела, которые доказывают, что не у всех людей руки растут из плеч.

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    Подборка дизайнерских провалов, за которые людям должно быть стыдно. Курьезные фото
    Подборка дизайнерских провалов, за которые людям должно быть стыдно. Курьезные фото
    Подборка дизайнерских провалов, за которые людям должно быть стыдно. Курьезные фото
    Подборка дизайнерских провалов, за которые людям должно быть стыдно. Курьезные фото
    Подборка дизайнерских провалов, за которые людям должно быть стыдно. Курьезные фото
    Подборка дизайнерских провалов, за которые людям должно быть стыдно. Курьезные фото
    Подборка дизайнерских провалов, за которые людям должно быть стыдно. Курьезные фото
    Подборка дизайнерских провалов, за которые людям должно быть стыдно. Курьезные фото
    Подборка дизайнерских провалов, за которые людям должно быть стыдно. Курьезные фото
    Подборка дизайнерских провалов, за которые людям должно быть стыдно. Курьезные фото
    Подборка дизайнерских провалов, за которые людям должно быть стыдно. Курьезные фото
    Подборка дизайнерских провалов, за которые людям должно быть стыдно. Курьезные фото

    «С такой игрушкой моральная травма ребенку гарантирована», «Не самый удачный талисман кафе-мороженого на юге Франции», «О чем только думал автор этого маникюра», «Манекены, внушающие страх», «Картофель, больше напоминающий инопланетян», - комментируют фото пользователи сети.

    С таким ночником о сне можно забыть.Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

    На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка дизайнерских провалов, за которые людям должно быть стыдно. Курьезные фото