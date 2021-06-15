Подборка дизайнерских провалов, за которые людям должно быть стыдно. Курьезные фото

С такой игрушкой моральная травма ребенку гарантирована

Мебель, упаковки товаров и игрушки нуждаются в тщательной проработке дизайна. Иначе эти товары ждет участь предметов из нашего материала, фото которых одно за другим оказались опубликованы в сабреддите под названием «Отвратительный дизайн».

Собрали для вас свежие посты из раздела, которые доказывают, что не у всех людей руки растут из плеч.

«С такой игрушкой моральная травма ребенку гарантирована», «Не самый удачный талисман кафе-мороженого на юге Франции», «О чем только думал автор этого маникюра», «Манекены, внушающие страх», «Картофель, больше напоминающий инопланетян», - комментируют фото пользователи сети.

С таким ночником о сне можно забыть.Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.