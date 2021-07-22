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    Подборка реалистичных иллюзий, после которых вы взглянете на свое тело по-другому

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    Подборка реалистичных иллюзий, после которых вы взглянете на свое тело по-другому

    Рисовать Хикару начала еще девочкой

    Японка создает иллюзии без волшебной палочки и ассистентов в блестящих нарядах. Вместо «магических» атрибутов у нее огромный чемодан косметики и краски по телу, с которыми она обращается идеально.

    Хикару Чо — боди-арт-художница из Токио, специализирующаяся на сюрреалистических иллюстрациях, которые она сама придумывает, а затем наносит на своих моделей. В отличие от большинства творцов в этой сфере, Хикару — настоящий профессионал.

    Несколько лет назад девушка окончила Университет искусств Мусасино и с тех пор сильно преуспела в профессии. Сейчас девушке всего 27 лет, но она уже стала одним из самых многообещающих боди-арт-художников. На ее счету сотрудничество с технологическим гигантом Samsung и косметической компанией Shiseido.

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    Подборка реалистичных иллюзий, после которых вы взглянете на свое тело по-другому
    Подборка реалистичных иллюзий, после которых вы взглянете на свое тело по-другому
    Подборка реалистичных иллюзий, после которых вы взглянете на свое тело по-другому
    Подборка реалистичных иллюзий, после которых вы взглянете на свое тело по-другому
    Подборка реалистичных иллюзий, после которых вы взглянете на свое тело по-другому

    Рисовать Хикару начала еще девочкой, но первые боди-арт-работы появились всего семь лет назад. Портфолио у девушки по-настоящему впечатляющее. Японка поражает и своими художественными навыками, и сюжетами, которые она воплощает в жизнь. Возникает один вопрос — как это пришло ей в голову.

    Чаще всего работы девушки — объемные иллюзии, дополняющие человеческие тела. Так с помощью кистей и красок она показывает, что "внутри" ее моделей. Выглядит реалистично, хоть и поверить в это вряд ли кто-то сможет.

    Этим сюжеты Хикару Чо не ограничиваются. Японка может превратить моделей во что угодно. Пока девушка предпочитает животных и растения — смельчаки чаще всего преображаются именно в них, пишет Oddity Central.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка реалистичных иллюзий, после которых вы взглянете на свое тело по-другому