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    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото

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    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото

    «Очумелые ручки превратили гараж в многоэтажку»

    В самых развитых странах вы и детский домик на своем участке построить не сможете без разрешения властей, не говоря уже о том, чтобы беседку или верандочку замостырить. У нас же – свобода, почти полная, а при нужном количестве денег так вообще делай, что хочешь!

    И так эта свобода пьянит, так эго тешит, что некоторым особо деятельным личностям в итоге боком вылезает. А со стороны посмотреть – так и вовсе мрак мрачный!

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    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото
    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото
    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото
    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото
    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото
    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото
    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото
    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото
    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото
    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото
    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото
    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото
    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото
    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото
    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото
    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото
    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото

    «Очумелые ручки превратили гараж в многоэтажку», «Серьезная пристройка, размером с пол квартиры», «Что нам стоит квартиру пристроить», «Они достроили целый этаж. И посмотрите на эти балконы! Дружные соседи вместе многое могут сделать», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: шутки курьез
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    Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото