Ужасный и несуразный самострой – это стиль жизни. Подборка курьезных фото

«Очумелые ручки превратили гараж в многоэтажку»

В самых развитых странах вы и детский домик на своем участке построить не сможете без разрешения властей, не говоря уже о том, чтобы беседку или верандочку замостырить. У нас же – свобода, почти полная, а при нужном количестве денег так вообще делай, что хочешь!

И так эта свобода пьянит, так эго тешит, что некоторым особо деятельным личностям в итоге боком вылезает. А со стороны посмотреть – так и вовсе мрак мрачный!

«Очумелые ручки превратили гараж в многоэтажку», «Серьезная пристройка, размером с пол квартиры», «Что нам стоит квартиру пристроить», «Они достроили целый этаж. И посмотрите на эти балконы! Дружные соседи вместе многое могут сделать», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.