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    Когда еда была щедро приправлена разочарованием. Курьезные фото

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    Когда еда была щедро приправлена разочарованием. Курьезные фото

    Такими бутербродами только врагов кормить

    Вот правду говорят, что голод – лучшая приправа. Потому что голодный человек в первую очередь старается набить живот, а процесс поглощения пищи, включая и эстетическое удовольствие, отходит на второй план.

    Сытые же постоянно попадают в ловушки, когда выбирают еду по внешнему виду или описанию, а потом жестоко разочаровываются, когда нарываются на обман.

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    Когда еда была щедро приправлена разочарованием. Курьезные фото
    Когда еда была щедро приправлена разочарованием. Курьезные фото
    Когда еда была щедро приправлена разочарованием. Курьезные фото
    Когда еда была щедро приправлена разочарованием. Курьезные фото
    Когда еда была щедро приправлена разочарованием. Курьезные фото
    Когда еда была щедро приправлена разочарованием. Курьезные фото
    Когда еда была щедро приправлена разочарованием. Курьезные фото
    Когда еда была щедро приправлена разочарованием. Курьезные фото
    Когда еда была щедро приправлена разочарованием. Курьезные фото
    Когда еда была щедро приправлена разочарованием. Курьезные фото
    Когда еда была щедро приправлена разочарованием. Курьезные фото
    Когда еда была щедро приправлена разочарованием. Курьезные фото
    Когда еда была щедро приправлена разочарованием. Курьезные фото

    «Такими бутербродами только врагов кормить», «Оно вкусное, но выглядит так, будто кто-то уже его ел», «Хуже этой пицца была только пицца в нашей школьной столовой», «Вместо начинки – пустая дырка. Как так?», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

    Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.

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    Теги: еда курьез
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    Когда еда была щедро приправлена разочарованием. Курьезные фото