Когда еда была щедро приправлена разочарованием. Курьезные фото

Такими бутербродами только врагов кормить

Вот правду говорят, что голод – лучшая приправа. Потому что голодный человек в первую очередь старается набить живот, а процесс поглощения пищи, включая и эстетическое удовольствие, отходит на второй план.

Сытые же постоянно попадают в ловушки, когда выбирают еду по внешнему виду или описанию, а потом жестоко разочаровываются, когда нарываются на обман.

«Такими бутербродами только врагов кормить», «Оно вкусное, но выглядит так, будто кто-то уже его ел», «Хуже этой пицца была только пицца в нашей школьной столовой», «Вместо начинки – пустая дырка. Как так?», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.