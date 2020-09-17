Самые смешные анкеты с сайтов знакомств от девушек с отличным чувством юмора



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Собрали для вас самые забавные аккаунты с Tinder

В современном обществе внешность, которую легко можно изменить в кабинете косметолога или пластического хирурга, уходит на второй план, а на первый выходят харизма, ум и, конечно же, чувство юмора. Наверное, именно поэтому многие представительницы прекрасного пола на сайтах знакомств делают акцент не на фото, а на анкете.

Мы собрали для вас самые забавные аккаунты с Tinder от девушек, которые с чувством юмора знакомы не понаслышке.

«Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.